Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о биеннале и международных открытиях, ожидаемых в новом году.

Хотя 2026 год едва начался, он уже обещает быть насыщенным. Возвращается крупнейший в мире фестиваль искусств — Венецианская биеннале, которая станет главным событием года, в течение которого также пройдут многочисленные биеннале от Нью-Йорка до Сиднея. Наконец-то пройдут долгожданные открытия музеев, и стартуют новые ярмарки. И это, не говоря уже о масштабных ретроспективах работ некоторых самых выдающихся звезд истории искусства. Коллеги с сайта ArtNews отобрали два десятка событий в мире искусства, которых стоит ожидать в 2026 году.

Никогда прежде в истории Венецианской биеннале куратор не умирал во время подготовки выставки. Эта выставка была задумана Койо Куо — выдающимся куратором африканской художественной сцены, которая внезапно и неожиданно скончалась в 2025 году после тайной борьбы с тяжелой болезнью. Куо оставила после себя концепцию своей выставки, которая будет называться «В минорных тональностях» и сейчас реализуется группой кураторов, которых она назначила еще до своей кончины. Дополнят основную выставку традиционные национальные павильоны, объединяющие художников-эмиссаров со всего мира. Среди тех, кто впервые принимает участие в крупнейшем в мире фестивале искусств, — Сальвадор, чей первый в истории павильон будет оформлен Оскаром Молиной.

Венецианская биеннале — крупнейшая в мире, но не единственная. Биеннале Уитни в Нью-Йорке откроется в марте, за ней следует Международная биеннале Карнеги в Музее искусств Карнеги в Питтсбурге в мае. Обе эти выставки ориентированы в основном на зрителей из США, но ни одна из них не является полностью американской. На этот раз на Биеннале Уитни представлены художники с Филиппин, из Афганистана, Японии, Палестины и других стран. На международном уровне пройдут биеннале современного искусства в Эд-Диръия в Саудовской Аравии в январе, Сиднейская биеннале в Австралии в марте и биеннале в Кванджу в Южной Корее в сентябре. Также появился новый участник — Rubaiya Qatar — это вообще квардриеннале, то есть четырехгодичная выставка, проводимая по всей стране, она дебютирует в ноябре.

Дмитрий Буткевич