Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, что известно о новом хетчбэке марки.

От марки Volkswagen в последнее время приходят в основном не очень радостные вести: убытки, закрытие заводов… Но в первые дни января немецкий бренд прислал новость, которую на фоне остальных можно безусловно назвать позитивной. А именно — обнародовал информацию о том, как будет выглядеть кокпит совершенно новой модели ID.Polo, пообещав, что именно в таком ключе станут оформлять интерьеры всех грядущих моделей марки.

Главных новшеств два. Первое — обилие физических кнопок, только на рулевом колесе их больше двух десятков, что, конечно же, не может не радовать. Это стало ответом на массовую критику сенсорных экранов в современных автомобилях, которым сегодня доверяют и регулировку зеркал, и управление климатической установкой, и настройку музыки. То есть по любому поводу нужно отвлекаться от дороги и погружаться в меню тачскрина, в отличие от которого кнопки, «крутилки» и прочие физические органы управления можно найти интуитивно, наощупь.

Второе — это ностальгия, своеобразное возвращение из цифровой эпохи в аналоговую. Нажатием кнопки можно стилизовать приборы автомобиля под приборы VW Golf первого поколения. Volkswagen ID.Polo стал первым автомобилем бренда, разработанным под руководством нового шеф-дизайнера Андреаса Миндта. По его словам, физические кнопки должны дарить пользователям ощущение «стабильности и надежности», а ретроэкран придает электрокару дополнительное очарование.

VW ID.Polo, как уверяют в компании, «почти серийная модель», полностью электрическая. Но надеемся, что эта мода тоже пройдет, как проходит мода все органы управления автомобилем доверять тачскринам. На первом этапе ID.Polo будет предлагаться с силовой установкой в трех вариантах мощности — 116, 135 и 211 л. с. Позже появится и 226-сильная модификация GTI. Гендиректор марки Томас Шефер уже заявил, что цена нового Polo стартует с €25 тыс.

Дмитрий Гронский