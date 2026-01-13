От ссылок к покупкам

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, какие инструменты предлагает бигтех, чтобы облегчить выбор товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Google объявила о масштабных изменениях в мире онлайн-покупок. Вендор представил новый открытый стандарт — Universal Commerce Protocol, который призван стать универсальным языком для ИИ-агентов для шопинга. Суть инноваций в том, что покупатель больше не должен переходить с одного сайта на другой, искать нужный товар через несколько вкладок браузера и вводить данные на каждом сайте. Эту рутину берет на себя искусственный интеллект. Например, когда пользователь идет не в привычный поиск, а в новый режим ИИ-гуглинга, система выдаст уже не перечень ссылок, а визуальную панель с изображениями товаров, ценами, отзывами и информацией о наличии. Все это работает благодаря Shopping Graph, базе данных, которая содержит свыше 50 млрд товаров и обновляется 2 млрд позиций каждый час. Кстати, любопытный факт: исследования Google показали, что люди составляют запросы в ИИ-режиме в 23 раза длиннее, чем при обычных поисках.

Также Google запустила функцию Agentic Checkout. Она отслеживает цены на интересующие вас товары и уведомляет, когда они падают до желаемого уровня. Я вижу в этом еще и отличный инструмент против массовых фальсификаций скидок во время популярных распродаж. После проверки стоимости ИИ-агент может совершить покупку, используя данные Google Pay, но только с разрешения владельца аккаунта. IT-вендор постепенно разворачивает функцию для локального поиска. Решение позволяет позвонить в местный магазин и узнать о наличии товара, его цене и текущих акциях. Пока функция работает только в США и только для категорий электроники, товаров для красоты и игрушек.

Google, конечно, не одинока в своих стремлениях. Microsoft запустила Copilot Shopping с аналогичными функциями отслеживания цен, сравнения товаров и встроенной оплатой. OpenAI интегрировала ChatGPT с маркетплейсом Etsy и торговой сетью Walmart, позволяя покупать прямо из чата. Amazon развивает своего ассистента Rufus. «Яндекс» запустил ИИ-агента «Найти дешевле» в «Алисе AI». Широта конкуренции означает, что умные помощники в шопинге — это уже не эксперимент, а переосмысление процесса покупок. Человеку остается только честно ответить на главный вопрос: что ему нужно?

Александр Леви