В Самарской области вступил в силу приговор по делу о мошенничестве с 78 несуществующими детьми

В Самарской области вступил в законную силу приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного специалиста-эксперта отдела организации социальных выплат отделения Пенсионного фонда РФ по Самарской области Дмитрия Перякина и пяти его сообщниц. Они признаны виновными в мошенничестве с выплатами на 78 несуществующих детей. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

По версии суда, главный специалист-эксперт отдела организации социальных выплат вступил в преступный сговор с пятью своими знакомыми. Он использовал свой служебный доступ к информационной системе Пенсионного Фонда РФ и внес в систему заведомо ложные данные о 78 несуществующих детях, которым якобы полагаются выплаты. На основании этих ложных сведений на банковские счета сообщниц и их знакомых незаконно были начислены деньги в качестве социальных выплат. Общая сумма ущерба составила более 32 млн руб.

Ленинский районный суд признал Дмитрия Перякина виновным по ч. 3 ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации», п.п. «а,б» ч. 3 и ч. 4 ст.159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации» (5 преступлений). Сообщницы признаны виновными по ст. 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации». Каждому из них назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок от двух до четырех лет. Частично удовлетворены исковые требования отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Самарской области, с осужденных взыскан ущерб на общую сумму 32 млн руб.

Осужденные и их защитники обратились в суд с апелляционными жалобами. Они просили изменить приговор суда, оправдать их или переквалифицировать их действия, а также учесть наличие обстоятельств, смягчающих наказание, снизить размер назначенного наказания.

Апелляционная инстанция изменила приговор: зачтено время задержания Дмитрия Перякина и время его содержания под домашним арестом в срок лишения свободы. В остальной части приговор и назначенное осужденным наказание оставлены без изменения, апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.

Руфия Кутляева