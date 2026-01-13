Фотостудии уходят в прошлое

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, почему россияне все реже стремятся провести фотосессию.

Владельцы площадок для аренды под съемки сообщают, что количество клиентов стремительно снижается. Заказов стало меньше, а цену необходимо поднимать из-за растущих издержек. Даже в российских регионах полноценная фотосессия с фотографом может стоить от 15 тыс. руб., включая аренду специального помещения. В результате клиенты остаются дома. Массово это явление наблюдалось перед Новым годом: вместо традиционного ажиотажа администраторы площадок делились в соцсетях, что сидят с пустым расписанием. Если раньше люди боролись за место в студиях, чтобы сделать красивые семейные новогодние снимки, то теперь это занятие попало в категорию того, на чем можно сэкономить. Предприниматели, вложившие средства в фотостудии, говорят, что высокий сезон больше не спасает. А аренда, например, современной локации в Москве обходится бизнесу более чем в 20 тыс. руб. в день без учета зарплат, дорогостоящей мебели, регулярного ремонта и налогов. Первые два-три года, по словам игроков рынка, окупаемости быть не может. И это мы даже не говорим про качество камер в смартфонах и рост ИИ.

При этом проблема куда глубже, размышляют владельцы студий. Изначально формат такой съемки был сконцентрирован на событии. Ее целью было профессионально зафиксировать особенный момент в жизни людей. Развитие индустрии превратило процесс в продакшн-проект, сильно его усложнив. Многие не могут себе представить один-два часа съемок в студии без визажиста, стилиста, трех смен образов. Картинки получаются качественными, но сложность отталкивает и становится барьером. В трудные времена люди особенно нуждаются в простых радостях, говорят в одной из региональных фотостудий. И эта мысль, мне кажется, может многим пойти на пользу. Бизнесу необходимо идти навстречу клиентам и вновь предлагать простые версии своих услуг, чтобы не оказаться в одной корзине с товарами не первой необходимости.

Яна Лубнина