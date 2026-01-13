Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«В 1765-м Ричард Хеннесси основал собственный коньячный дом»

Павел Шинский — об истории Hennessy

Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о том, как ирландец Ричард Хеннесси нашел свое призвание.

Фото: Пресс-служба Hennessy

Как положено ирландцу, Ричард Хеннесси, потомок знатной католической семьи из Киллаваллена, был своеволен. В 19 лет он примкнул к шотландцам-якобитам и был с позором изгнан из дома. Отказавшись повиниться перед отцом, он бежал во Францию, где поступил в ирландскую бригаду французской армии. Он храбро сражался при Фонтенуа, заслужил благодарность Людовика XV и вышел в отставку капитаном. Желая отдохнуть от войны и залечить раны, он обосновался в Шаранте и, как положено ирландцу, самым целебным средством нашел прекрасный местный бренди из города Коньяк. Напиток так впечатлил отставного офицера, что после женитьбы он обосновался в Коньяке, занявшись торговлей и отправляя местные напитки в Британию. В 1765-м Ричард Хеннесси основал собственный коньячный дом, ставший одним из четырех великих коньячных домов Франции. Как положено ирландцу, даже на чужом поле он сумел победить, причем ко всеобщему удовольствию.

Павел Шинский

