Более 126 тысяч минут проговорили по телефону жители Удмуртии в праздники

Во время новогодних каникул в Удмуртии наблюдался рост голосового трафика на 33%. Жители республики проговорили более 126 тыс. минут, что эквивалентно 21 году, следует их данных МегаФона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пик звонков пришелся на 31 декабря, когда было зафиксировано 14% от всех минут общения. В среднем на одного абонента приходилось 9 минут разговоров, что соответствует общероссийским показателям.

Самыми активными звонящими стали жители в возрасте 35–44 лет (25% всех пользователей), за ними следуют абоненты 45–54 лет (23%) и старшее поколение 65+ (20%). Молодежь 14–24 лет использовала голосовые звонки реже (2%).

Активность старшего поколения также проявилась в использовании мобильного интернета: на пользователей 65+ пришлось 21% всего трафика. Лидерами по объему интернет-трафика стали жители 35–44 лет (35%). В целом по стране за каникулы было проговорено более 4 млрд минут.

Анастасия Лопатина