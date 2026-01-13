Предприниматель Павел Воронин приобрел долю в концессионере «Школы 800»

Холдинг «Просвещение» вышел из уставного капитала проблемного ООО «Первая концессионная компания „Просвещение“», которое по концессии строило «Школу 800» в Нижнем Новгороде. После того как ООО ПКК «Просвещение» сорвало строительство нескольких школ в Новосибирской области, в 2024 году был арестован ее гендиректор Отто Сопроненко, владеющий 80% в уставном капитале общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сормовский корпус "Школы 800"

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Сормовский корпус "Школы 800"

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как следует из ЕГРЮЛ, оставшиеся 20% в компании (этой долей владело ООО «Комплексное техническое оснащение „Просвещение“») 13 января приобрел предприниматель из Дзержинска Павел Воронин. Ранее он участвовал в строительстве нижегородской школы, помогая привлекать субподрядчиков.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», большая часть судебных споров вокруг построенной «Школы 800» завершилась. ООО ПКК «Просвещение» остается ее концессионером, в обязанности компании входят эксплуатация и управление до 2034 года тремя корпусами новой школы, разнесенной по районам Нижнего Новгорода. По графику концессионер получает платежи от Нижегородской области в счет окупаемости своих инвестиционных и эксплуатационных затрат на «Школу 800».

По словам информированных собеседников, в дальнейшем Павел Воронин намерен получить полный контроль над компанией-концессионером. Вероятно, впоследствии он будет приобретать 80% в ООО ПКК «Просвещение» у обвиняемого соучредителя Отто Сопроненко, став для регионального правительства более прогнозируемым партнером в эксплуатации новой школы.

Иван Сергеев