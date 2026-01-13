«Во времена СССР этот маршрут нарисовали для иностранцев»

Правительство РФ сообщило, что Нижний Новгород и еще девять населенных пунктов Нижегородской области в 2027 году могут войти в состав «Золотого кольца России». Сейчас этот туристический маршрут насчитывает девять городов, но в следующем году их количество планируется увеличить до 49. Генеральный директор ГК «Роза ветров» Мария Свиридова считает, что сейчас «Золотое кольцо», придуманное в СССР для иностранных туристов, потеряло свою актуальность как единый туристический маршрут. По ее мнению, перезапуск «Золотого кольца» — это маркетинговый ход, который поможет в продвижении малых российских городов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ГК «Роза ветров» Мария Свиридова

Фото: Мария Свиридова Генеральный директор ГК «Роза ветров» Мария Свиридова

Фото: Мария Свиридова

— Если оглянуться в советское прошлое, то можно вспомнить, что «Золотое кольцо» было маршрутом, максимально удаленным от оборонных предприятий. Этот маршрут с его памятниками истории и культуры буквально взяли и нарисовали на карте, чтобы возить по нему иностранцев и показывать им не только Москву и Санкт-Петербург, но и другие города настоящей России. «Золотое кольцо» было недельным маршрутом, для которого специально построили гостиницы, закупили транспорт, подготовили гидов, говорящих на иностранных языках. Вся созданная тогда инфраструктура работала в первую очередь на иностранного туриста. Нижний Новгород из-за большого научно–промышленного комплекса в те годы был закрыт для посещения иностранных туристов, поэтому в «Золотое кольцо» не попал. Хотя был очень даже интересным историческим и культурным центром.

Сейчас единого маршрута с названием «Золотое кольцо» практически не существует. Каждый заказчик, будь это группа или индивидуальный путешественник, сам выбирает набор городов в той местности, куда он едет. Туроператоры тоже составляют свои маршруты, руководствуясь запросами рынка — продолжительностью, стоимостью тура, уровнем комфорта. В тур может войти лишь половина «Золотого кольца» или меньше. Маршрут сегодня не диктуется как единое целое, как это было в советское время: принят, утвержден на пленуме ЦК КПСС и по нему все едут.

Официальное включение нижегородских городов и поселков в состав обновленного «Золотого кольца» действительно может положительно сказаться на их продвижении. Особенно это касается малых городов — они будут больше на слуху и, возможно, туристический поток пытливых и индивидуальных туристов туда увеличится. Хорошо, что еще раз прозвучали такие города, как Выкса, Арзамас, Городец и Пурех. Будем надеяться, что чем больше в медийном поле этих названий, тем лучше это отразится на их посещаемости туристами. Это правильный маркетинговый ход властей, но для туроператоров в практическом смысле это ничего не дает. Они как работали по своим маршрутам, так и будут работать. Если мы любили Арзамас, мы так и будем его любить, возить туристов туда и в другие города.

Конечно хорошо, когда в очередной раз звучат Семенов или Городец, я двумя руками «за». Но эти города уже являются туристическими центрами, а основной гостиничной базой для них по-прежнему остается Нижний Новгород. Люди приезжают в столицу региона и начинают радиально путешествовать по городам. Наши туры в основном по такому принципу и строятся — туристы останавливаются в Нижнем Новгороде и уже оттуда ездят в Семенов, Городец, Дивеево или Большое Болдино. Гостиниц в этих городах мало и строить их пока не рентабельно.

Напомню также, что кроме «Золотого» у нас есть еще «Серебряное кольцо». Это Санкт-Петербург, Псков, Новгород. Есть еще «Великий чайный путь», «Великий шелковый путь», «Императорский маршрут», но большой популярностью именно как единые маршруты они не пользуются. В Нижегородской области тоже создали специализированный маршрут «С умыслом #PROпромыслы», по которому практически никто не ездит. Но для продвижения народных промыслов это полезно.

Записала Анастасия Титова