КФУ может открыть филиал на китайском острове Хайнань

Секретарь Муниципального комитета Коммунистической партии Китая города Дунфан Ли Айхуа предложил создать филиал КФУ на территории провинции Хайнань. Об этом сообщает пресс-служба ректора КФУ.

Господин Ли Айхуа также пообещал руководству Казанского федерального университета всестороннюю поддержку проекта со стороны местных властей.

Ректор КФУ Ленар Сафин выразил заинтересованность инициативой, подчеркнув, что открытие зарубежных филиалов входит в интересы университета. При этом он отметил, что вопрос требует тщательного анализа организационной, финансовой и юридической стороны.

Корпорация развития города Дунфан предложила осмотреть площадки для возможного строительства и встретиться с инвесторами.

На сегодняшний день КФУ уже имеет два зарубежных филиала — в Египте и Узбекистане.

Анна Кайдалова