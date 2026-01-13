Минпромторг предложил с 1 сентября ввести маркировку пиротехники

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку отдельных видов пиротехники. Запустить ее предлагается с 1 сентября, следует из пресс-релиза.

По оценке ведомства, доля контрафакта пиротехники в России составляет не менее 12%. Это ведет к продаже некачественной и небезопасной продукции, что «создает прямую угрозу жизни и здоровью граждан», отмечает министерство.

Минпромторг предлагает с 1 февраля 2027 года вносить в информационную систему маркировки сведения об обороте такой пиротехники и ее выводе из оборота, в том числе с использованием контрольно-кассовой техники, — с 1 сентября 2027 года. Проект постановления опубликован на портале правовых актов. Его обсуждение продлится до 3 февраля.

С 1 июля 2024 года по 28 февраля 2026 года в России проводится эксперимент по маркировке отдельных видов пиротехники, средств пожаротушения, а также отдельных видов продукции для гражданской обороны и защиты от ЧС. Вся пиротехника сертифицируется, поэтому при покупке нужно запросить у продавца сертификат, отмечал Роспотребнадзор.