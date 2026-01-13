Минпромторг РФ не смог взыскать 70 млн рублей с «Челябкрансервиса»

Министерство промышленности и торговли России снова проиграло спор с ООО «Челябкрансервис» о возврате бюджетной субсидии. Арбитражный суд Челябинской области при повторном рассмотрении дела отказал федеральному министерству во взыскании с предприятия 70 млн руб. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

В 2017 году Минпромторг РФ выдал челябинскому предприятию субсидию в размере 50 млн руб. на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию железнодорожных кранов большой грузоподъемности. В октябре 2022 года ведомство направило иск в суд с требованием вернуть средства с процентами за пользование чужими деньгами в сумме почти 14 млн руб. Минпромторг утверждал, что завод не достиг запланированные целевые индикаторы и показатели результативности в установленные сроки, поэтому должен вернуть субсидию в полном объеме. Представители «Челябкрансервиса» настаивали на том, что недостижение результатов связано с объективными и независящими от предприятия обстоятельствами: распространением коронавирусной инфекции и введением международных санкций в отношении РФ.

В декабре 2023 года Арбитражный суд Челябинской области отказал Минпромторгу РФ в удовлетворении иска. Апелляционная инстанция в феврале 2024 года оставила решение без изменений. Но летом того же года Арбитражный суд Уральского округа отменил его и направил на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Истец уточнил сумму требований, увеличив проценты до 20 млн руб. Но повторный процесс снова завершился проигрышем федерального ведомства. «Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу, что ответчик, являясь добросовестным субъектом предпринимательской деятельности, со своей стороны предпринял все возможные меры по исполнению условий заключенного соглашения и обеспечил целевое использование полученной субсидии, исполнил основную и существенную часть обязательств, предусмотренных соглашением»,— говорится в решении суда.

Суд также отметил, что истец не представил доказательств необоснованного получения субсидии и нарушений, которые являются основанием для возврата денег.