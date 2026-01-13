Работник Пулково получил закрытый перелом при падении на территории аэродрома

Специалист по обслуживанию воздушных судов в аэропорту Пулково получил закрытый перелом на работе. Он поскользнулся на территории аэродрома, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Инцидент произошел 9 января. Ранее в СМИ распространялась информация, что работник упал под самолет во время осмотра транспортного средства. В Пулково подчеркнули, что никакого взаимодействия в этот момент с самолетом не осуществлялось.

«Сотрудник получил закрытый перелом и на данный момент проходит лечение»,— уточнили в пресс-службе аэропорта.

Татьяна Титаева