В Челябинске открыли новое здание прокуратуры Калининского района

В Челябинске состоялось торжественное открытие нового здания прокуратуры Калининского района. Объект строили в 2023-2025 годах с помощью федеральной адресной инвестиционной программы, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Новое трехэтажное здание площадью 1,6 тыс. кв. м расположено на проспекте Победы, рядом со старым. Оно оборудовано с учетом потребностей маломобильных посетителей. Материально-техническое оснащение объекта соответствует современным требованиям, служебные кабинеты рассчитаны на 32 сотрудника. В открытии приняли участие прокурор области Игорь Донгаузер, губернатор Алексей Текслер, руководители и работники районного ведомства.

Строительством здания занималось АО «Лидер». Региональная прокуратура заключила договор с подрядчиком в 2023 году на сумму 73,9 млн руб. Завершить работы необходимо было до конца ноября 2024 года. Во время исполнения договора стоимость возведения увеличилась до 131,6 млн руб., а сроки сдвинули до декабря 2025-го.

Виталина Ярховска