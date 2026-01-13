Десять дней без президента

Говорить о выборах в Венесуэле пока слишком рано, заявили в США. Тем временем отношения между Америкой и республикой снова поднимаются до уровня посольств. Что происходит в стране спустя десять дней после похищения президента Николаса Мадуро? Выясняла Екатерина Вихарева.

Венесуэла вернулась к привычной жизни. «Ничего непонятно, и все осталось, как было»,— рассказали “Ъ FM” местные жители. Сразу после похищения Николаса Мадуро с женой Силией Флорес в стране ввели чрезвычайное положение, а на дорогах появились блокпосты: полиция искала всех причастных к поддержке «вооруженного нападения» 3 января. Венесуэльцы в панике скупали продукты, в городах пропадали свет и вода, не работала связь. В пятницу, 9-го числа, в Каракасе прошли митинги сторонников и противников режима Мадуро. Понедельник, 12-е, официально стал первым рабочим и учебным днем. Открыты магазины, летают самолеты, есть связь и нет протестов. Но тревоги остаются, отмечает журналист из Каракаса Висенте Кинтеро: «Через месяц, если ситуация не улучшится, наверное, может возникнуть дефицит. Если страна договорится с США, ситуация по экономике будет стабильнее, но в этом нет уверенности. Есть пример Колумбии: там очень много проблем, несмотря на то, что взаимоотношения с Америкой лучше. По-видимому, это не гарантия».

Впрочем, многие надеются, что изменения позволят привлечь в страну крупные инвестиции. Американские банки уже рассчитывают, что со временем начнутся миллиардные инвестиции в энергетический и инфраструктурный секторы страны, отмечает Financial Times. В изменения верит и местный житель Луис Рафаэль: «Люди уже забыли об этом жутком инциденте.

Мы продолжаем жить, будто ничего и не было, хотя у нас появилась возможность для перемен.

И также новые возможности для бизнеса с американцами, которые помогут нашим нефтяным и газовым компаниям. Временное правительство тоже начинает проводить реформы, так, они освободили политзаключенных. Здесь снова откроют посольство США, но я буду сожалеть о Кубе. Мы со времен Чавеса экспортируем туда много нефти и газа, чтобы помочь им выстоять в условиях блокады США. А Вашингтон теперь это запретил».

Освобождать политзаключенных венесуэльские власти начали еще 8 января в качестве жеста доброй воли. Через несколько дней на свободу вышли больше 100 человек. При этом, по оценкам правозащитников, в стране больше 1 тыс. таких арестантов. Тем не менее Дональд Трамп назвал это решение «грандиозным событием» и поделился надеждой на то, что освобожденные «запомнят, как им повезло, что США пришли и сделали то, что было необходимо». Вашингтонский аналитический центр по делам Латинской Америки называет события 3 января «переходом без перехода». Между тем репрессии с арестом Мадуро только усилились, отмечают местные политологи. Как и тревоги о том, что он может вернуться на свой пост, поделилась жительница острова Маргарита Анастасия Клепова: «3-го, 4-го января — сдержанная радость и ликование. Не было известно, насколько далеко зайдут изменения, или только на похищении Мадуро все и остановится. Люди стараются говорить шепотом, по-прежнему боятся репрессий. Прошла информация, что задержали журналистов, которые освещали эту ситуацию в позитивном ключе. И, конечно, люди не забывают, что Мадуро могут оправдать, об этом тоже очень много разговоров. Как здесь говорят, демократия остается демократией, и вполне возможно, что он вернется в свой кабинет и продолжит править как ни в чем не бывало».

5 января временным главой Венесуэлы официально стала соратница Мадуро Дельси Родригес. И что она может предложить, пока неясно, считает Анастасия Клепова: «Большинство граждан понимают, что ситуация была патовой, а тут вдруг как будто бы она разрешилась. Но с каждым днем кажется, что этого недостаточно. Чтобы в стране действительно произошли какие-то изменения, наверное, команда Мадуро не должна оставаться у власти. Звучат мнения, что нужно что-то покупать, вкладываться в бизнес. Но Венесуэла остается Венесуэлой, и все равно бизнес здесь связан с огромными рисками, не вполне свободной экономикой и мутными на данный момент перспективами».

Не отступает и Вашингтон: Дональд Трамп уже объявил себя и.о. президента Венесуэлы, но пока только в соцсетях.

Екатерина Вихарева

