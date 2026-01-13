Двое братьев из Самары приговорены к семи годам колонии за конфликт в придорожном магазине

Красноярский районный суд Самарской области вынес обвинительный приговор двум братьям из Самары за драку в придорожном магазине в районе села Старосемейкино, сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Оба подсудимых признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ).

В июле 2024 года между самарцами и оппонентом произошел словесный конфликт, переросший в драку. «Братья повалили оппонента на землю и больше получаса избивали его, а после покинули место совершения преступления. Случайные прохожие вызвали мужчине бригаду скорой помощи, которая доставила его в медицинское учреждение»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил каждому из подсудимых наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Сабрина Самедова