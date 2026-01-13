В Самарской области средняя рыночная стоимость квадрата жилья составила 114,95 тысячи рублей
В первом квартале 2026 года средняя рыночная стоимость одного кв. м. жилья в Самарской области установлена в размере 114,951 тыс. руб. Такие данные содержатся в приказе Минстроя России.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Самая низкая нормативная цена кв. м. жилья установлена в Кабардино-Балкарии — 55, 483 тыс. руб. Самый высокий норматив стоимости в Чукотском автономном округе — 265 тыс. руб. за 1 кв. м. В Москве показатель составляет 201,89 тыс. руб. за кв. м. В соседней Ульяновской области норматив установлен в размере 95,9 тыс. руб., в Оренбуржье — 89,8 тыс. руб. В целом по России средняя стоимость кв. м. составляет 116,4 тыс. руб.
Минстрой России регулярно устанавливает нормативную цену кв. м жилой недвижимости. Она применяется для расчета размера социальных выплат гражданам, имеющим право на покупку или строительство жилья за счет бюджета. Установленная средняя стоимость не отражает реальную рыночную цену жилья.