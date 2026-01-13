В Самарской области средняя рыночная стоимость квадрата жилья составила 114,95 тысячи рублей

В первом квартале 2026 года средняя рыночная стоимость одного кв. м. жилья в Самарской области установлена в размере 114,951 тыс. руб. Такие данные содержатся в приказе Минстроя России.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Самая низкая нормативная цена кв. м. жилья установлена в Кабардино-Балкарии — 55, 483 тыс. руб. Самый высокий норматив стоимости в Чукотском автономном округе — 265 тыс. руб. за 1 кв. м. В Москве показатель составляет 201,89 тыс. руб. за кв. м. В соседней Ульяновской области норматив установлен в размере 95,9 тыс. руб., в Оренбуржье — 89,8 тыс. руб. В целом по России средняя стоимость кв. м. составляет 116,4 тыс. руб.

Минстрой России регулярно устанавливает нормативную цену кв. м жилой недвижимости. Она применяется для расчета размера социальных выплат гражданам, имеющим право на покупку или строительство жилья за счет бюджета. Установленная средняя стоимость не отражает реальную рыночную цену жилья.

Руфия Кутляева