В Самаре застройщик через суд добивается разрешения на возведение высоток у ТЦ «Парк-Хаус»

ООО «Физразвитие», которое занимается арендой и управлением своей или арендованной недвижимостью, подало в суд на министерство градостроительной политики Самарской области. Компания требует обязать чиновников выдать разрешение на многоэтажную жилую высотную застройку в районе торгового центра «Парк Хаус». Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В августе 2025 года профильное министерство отказалось выдавать ООО «Физразвитие» разрешение на застройку земельного участка площадью 5,1 тыс. кв. м на пересечении улицы 22 Партсъезда и Московского шоссе. В октябре компания направила чиновникам обращение по этому вопросу, но ответа не получила.

В своем иске ООО «Физразвитие» требует признать незаконным отказ министерства выдавать разрешение на застройку территории у ТЦ «Парк Хаус», а также бездействие чиновников в связи с поданным обращением. Заявление рассматривается в Арбитражном суде Самарской области. Ближайшее заседание по нему состоится в феврале 2025 года.

Георгий Портнов