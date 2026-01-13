Убытки от природных катастроф в 2025 году снизились на 40%

Общая сумма ущерба от природных катастроф по всему миру в прошлом году составила $224 млрд. Годом ранее этот показатель равнялся $368 млрд. Таким образом, потери от пожаров, наводнений, ураганов и других природных катаклизмов в 2025 году снизились почти на 40%, говорится в отчете германского страховщика Munich Re.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ноябре 2025 года сильное наводнение произошло в Таиланде

Фото: Roylee Suriyaworakul / Reuters В ноябре 2025 года сильное наводнение произошло в Таиланде

Фото: Roylee Suriyaworakul / Reuters

Застрахованные убытки от природных катастроф в 2025 году составили примерно $108 млрд. Это на 26,5% меньше суммы убытков, зафиксированной по итогам 2024 года.

Munich Re объясняет снижение сумм ущерба от природных катастроф в мире тем, что впервые за десять лет ураганы не затронули побережье США. В прошлом это традиционно приводило к серьезным разрушениям в густонаселенных районах страны и, как следствие, значительным финансовым потерям.

«Год начался непросто: из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе были зафиксированы очень большие убытки,— сказал член правления Munich Re Томас Бланк.— В 2025 году США повезло избежать ураганов. Но страна по-прежнему занимает первое место по статистике убытков»,— добавил господин Бланк.

Кирилл Сарханянц