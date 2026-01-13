В Таиланде задержали двух россиян за торговлю галлюциногенными грибами

В Таиланде задержаны двое россиян, которых подозревают в нелегальной торговле галлюциногенными грибами под видом «лечения стресса». Еще одна подозреваемая россиянка объявлена в розыск, сообщает Phuket News.

Утром 12 января полицейские провели рейд в районе Чалонг на острове Пхукет. В ходе обыска в доме в районе пляжа Равай были изъяты 140 пакетов, содержащих псилоцибиновые грибы весом 10 кг. В доме проживали трое граждан России, которые «идентифицировали себя как мистер Ринат, мистер Александр и мисс Ландыш». Последняя скрылась до прибытия правоохранительных органов.

По данным полиции, в арендованном россиянами доме нелегально работал «Храм грибов», где иностранным туристам продавали галлюциногенные грибы. Работники заведения позиционировали себя, как экспертов в области альтернативных методов лечения стресса. После их употребления некоторые иностранцы «пьянели и были вынуждены заплатить за услугу». Власти сочли, что распространение наркотиков среди туристов наносит ущерб туристическому имиджу Пхукета.

Задержанным мужчинам предъявлено обвинение в хранении наркотического вещества с целью продажи. Им грозит от 2 до 10 лет тюремного заключения.