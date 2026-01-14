Суд привлек супругу экс-председателя Экопромбанка к делу о его банкротстве

Арбитражный суд Пермского края отложил судебное разбирательство по делу о банкротстве бывшего председателя правления Экопромбанка Андрея Туева. Очередное заседание состоится 22 января, следует из информации портала «Электронное правосудие». Согласно определению, суд привлек к участию в деле супругу господина Туева Татьяну Мазуку и ее финансового управляющего. Обе участвуют в деле в качестве третьих лиц. Сама госпожа Мазука была признана несостоятельной в декабре 2022 года, тогда сумма ее долгов составляла свыше 56,611 млн руб.

Фото: пресс-служба Ленинского суда Перми Андрей Туев

Фото: пресс-служба Ленинского суда Перми

Напомним, Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск ОАО «Пермский акционерный эколого-промышленный коммерческий банк “Экопромбанк”» о несостоятельности его бывшего председателя правления Андрея Туева в октябре 2025 года. Функции конкурсного управляющего банка выполняет Агентство по страхованию вкладов. Сумма претензий к господину Туеву составляет 319,5 млн руб.

В начале года суд удовлетворил требования ГК «Агентство по страхованию вкладов» о взыскании 319,5 млн руб. с господина Туева, бывшего зампреда правления Вадима Манина и предпринимателя Сергея Фирсова солидарно. Речь идет об ущербе по уголовному делу о хищении средств Экопромбанка и злоупотреблении полномочиями. В 2022 году Андрей Туев был приговорен за это к семи годам лишения свободы, однако в 2024 году суд освободил его условно-досрочно.