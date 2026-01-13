Матвиенко назвала трагедией для государства гибель младенцев в роддоме Новокузнецка

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что вскрывшиеся факты массовой гибели младенцев в акушерском стационаре №1 Новокузнецкой ГКБ — «трагедия для государства», сообщает пресс-служба СФ.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Не только невосполнимая утрата и огромная боль для семей, но и трагедия для государства, которое прилагает все возможные усилия для поддержки рождаемости», — заявила Валентина Матвиенко (цитата по ТАСС).

По данным управления СКР по Кемеровской области, за период новогодних праздников в стационаре погибли девять новорожденных. Сейчас ГКБ закрыта из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Уголовное дело расследуется по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.