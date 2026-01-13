В Госдуме предложили проверять мигрантов на отсутствие опасных заболеваний

Депутаты Госдумы разработали три новых законопроекта по контролю за состоянием здоровья трудовых мигрантов. Документы внесут на рассмотрение нижней палаты парламента в ближайшие дни, сообщила глава думской комиссии по миграционной политике, соавтор законопроектов Ирина Яровая.

По словам депутата, законопроекты «касаются обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, подтверждения статуса здоровья» мигрантов. В частности, проверять иностранцев планируется «в том числе на предмет отсутствия опасных заболеваний».

«Вводим прямые запреты на посредничество, — добавила госпожа Яровая (цитата по ТАСС), — повышаем ответственность за достоверность проведения этих процедур».

Парламентарий призвала коллег поддержать инициативы. Она сообщила, что авторы уже получили поддержку от правительства и профильных ведомств.