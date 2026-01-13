Пермская компания оборудовала крупнейший в России хаб зарядными станциями

В Москве рядом со станцией метро «Волоколамская» начал работу крупнейший в России высокоскоростной зарядный хаб для электромобилей. Объект оснащен станциями пермской «Корпорации ПСС», сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Хаб, способный обслуживать до 500 электромобилей в сутки, включает 18 быстрых зарядных стоек универсального типа.

«Корпорация ПСС» разрабатывает и производит зарядные станции для электромобилей с 2014 года. Руководителем является Александр Редекоп. В группу компаний входят: предприятие «Пермснабсбыт», завод по производству зарядных станций для электромобилей «МИРА», завод нефтегазовой аппаратуры «Анодъ», электронная корпорация «Радуга», «Евразия-Строй», АО «МБКИ», специализирующееся на разработке ПО и систем искусственного интеллекта. В феврале организация открыла в Москве первый крупнейший зарядный хаб для электромобилей.

Выручка АО «ППМТС “Пермснабсбыт”» за 2024 год составила 3,4 млрд руб., чистая прибыль — 487,5 млн руб.