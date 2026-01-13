Актера из фильма «Один дома» Дэниела Стерна обвинили в склонении к проституции

Прокуратура округа Вентура штата Калифорния утвердила обвинение в склонении к проституции против актера Дэниела Стерна, известного по роли преступника в фильмах «Один дома». Слушания по делу должны пройти 13 января. Об этом сообщило издание Los Angeles Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дэниел Стерн

Фото: Evan Agostini, File / AP Дэниел Стерн

Фото: Evan Agostini, File / AP

Актера привлекли к ответственности 10 декабря. Сообщалось, что господин Стерн пытался воспользоваться услугами эскорта в отеле в городе Камарилло. Тогда полиция не стала арестовывать Стерна: ему назначили штраф и вручили повестку в суд.

Согласно законодательству Калифорнии, Дэниелу Стерну может грозить штраф до $1 тыс. или лишение свободы до полугода.

Никита Черненко