Актера из фильма «Один дома» Дэниела Стерна обвинили в склонении к проституции
Прокуратура округа Вентура штата Калифорния утвердила обвинение в склонении к проституции против актера Дэниела Стерна, известного по роли преступника в фильмах «Один дома». Слушания по делу должны пройти 13 января. Об этом сообщило издание Los Angeles Times.
Дэниел Стерн
Фото: Evan Agostini, File / AP
Актера привлекли к ответственности 10 декабря. Сообщалось, что господин Стерн пытался воспользоваться услугами эскорта в отеле в городе Камарилло. Тогда полиция не стала арестовывать Стерна: ему назначили штраф и вручили повестку в суд.
Согласно законодательству Калифорнии, Дэниелу Стерну может грозить штраф до $1 тыс. или лишение свободы до полугода.