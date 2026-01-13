Правительство одобрило идею МВД упростить процедуру оформления пьяных водителей

МВД подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают сокращение количества протоколов в отношении нетрезвых водителей. В правительстве одобрили эту инициативу, сообщили «Ведомостям» близкие к комиссии источники.

Как считают в МВД, составление протокола об отстранении нетрезвого водителя от управления транспортом занимает несколько минут. При этом инспектору ГИБДД приходится составить до пяти документов, некоторые из которых по сути дублируют друг друга.

Законопроектом предлагается либо составлять отдельный протокол об отстранении, либо ставить отметку об отстранении в акте освидетельствования, протоколах о направлении на медицинское освидетельствование, задержании транспортного средства, административном правонарушении, определении о возбуждении дела или постановлении по делу.

Как утверждают авторы инициативы, введение законопроекта сократит сотрудникам ГИБДД 33,6 тыс. рабочих часов в год. Это, по их мнению, также сократит финансовые затраты на бланочную продукцию.