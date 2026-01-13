Сертификация вертолета «Ансат» запланирована на 2026 год

Сертификация импортозамещенного вертолета «Ансат» планируется в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли России Антона Алиханова.

Сейчас продолжаются сертификационные испытания. С Росавиацией и Авиарегистром России согласованы 52 из 53 программ испытаний. Всего в рамках сертификации выполнено 19 полетов, из которых 13 — сертификационные. Кроме того, завершены стендовые сертификационные испытания по девяти программам.

Первый полет новой модификации «Ансата» состоялся 2 сентября 2025 года.

«Ансат» — российский легкий вертолет разработки конструкторского бюро Казанского вертолетного завода.

