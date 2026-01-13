Лишившаяся дома в Ивняках ярославна взыскала с администрации 9 млн

Ленинский районный суд Ярославля решил взыскать с администрации Ярославского округа свыше 9 млн руб. в пользу Светланы Ясабаш, которая в 2020 году была лишена дома и земельного участка в результате незаконных действий администрации. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

В 2019 году Светлана Ясабаш купила земельный участок с домом в Ивняках. К началу 2020 года она старый дом снесла и построила новый.

Однако в том же году в суд обратился прокурор. В ходе рассмотрения его иска Ярославский районный суд установил, что земля, на которой Ясабаш построила дом, изначально была передана администрацией района первому владельцу незаконно: сначала в безвозмездное пользование, а потом в собственность. Ввиду этого суд признал недействительными

постановление администрации о предоставлении участка и все последующие договоры купли-продажи. В итоге право собственности Ясабаш на участок и дом были прекращены.

Затем местная жительница, лишившаяся имущества, обратилась в суд с иском к администрации и районному управлению с требованием о возмещении ущерба в размере 9 млн руб. В сумму ущерба входили стоимость утраченного земельного участка, снесенного дома и нового дома, а также судебные расходы.

«Суды пришли к выводу, что именно администрация Ярославского муниципального района является лицом, ответственным за причинение ущерба Ясабаш С., так как признание ничтожным договора купли-продажи, по которому истец приобрела дом и земельный участок, было связано именно с действиями органа местного самоуправления, нарушившего нормы права при предоставлении земельного участка первоначальному владельцу без проведения торгов»,— пояснили в пресс-службе суда.

Законность решения Ленинского районного суда о взыскании 9 млн руб. впоследствии подтвердила судебная коллегия по гражданским делам областного суда.