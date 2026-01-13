Новое здание Пермской художественной галереи посетили более 18 тыс. человек

С 20 декабря 2025 по 11 января 2026 года экскурсию «Первый экспонат – новое здание» в новом комплексе Пермской художественной галереи посетили 18 783 человека. Всего было организовано 633 экскурсии. Как сообщает «Новый компаньон», в настоящее время экскурсии завершены, и галерея готовится к официальному открытию.

Напомним, строительство новой площадки для Пермской художественной галереи на территории завода Шпагина началось весной 2021 года. 10 декабря 2025 года губернатор Дмитрий Махонин сообщил в своем телеграм-канале, что объект получил заключение о соответствии. Не дожидаясь официального открытия, в новом пространстве начали проводить экскурсии — публике представляли только само здание, без экспонатов.

Новый комплекс галереи включает в себя три восстановленных исторических постройки бывшего завода Шпагина, объединенных в единый ансамбль. Внутри предусмотрены большие выставочные площади, световой атриум с панорамным видом на Каму и набережную. Как выглядит галерея изнутри можно увидеть в фотогалерее «Ъ-Прикамье».