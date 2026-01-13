В Самарской области трое жителей обвиняются в изготовлении и сбыте виртуальных платежных карт

Трем 24-летним жителям Самарской области предъявлено обвинение в совершении 219 преступлений по ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерные операции с использованием электронного средства платежа». Об этом сообщает МВД России.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель открыл в Новокуйбышевске несколько пунктов выдачи заказов популярного маркетплейса. Он узнал способ, как можно изготавливать электронные средства платежей, используя паспортные данные посторонних лиц. К криминальному бизнесу предприниматель привлек двух своих менеджеров, пообещав им дополнительные выплаты.

На протяжении 11 месяцев обвиняемые изготавливали виртуальные карты банка своего онлайн-маркета, активировали их посредством нелегальных сим-карт и продавали платежные средства через мессенджеры анонимным пользователям. В полиции считают, что эти карты могли использоваться телефонными мошенниками для незаконного оборота денежных средств.

Противоправную деятельность пресекли в ноябре 2024 года. Сообщников задержали в арендуемом ими новокуйбышевском офисе. Были изъяты 8 мобильных телефонов, 10 пластиковых карт нескольких банков, а также более 1000 сим-карт различных сотовых операторов, девять SIM-банков, 16 роутеров, 6 персональных компьютеров и другую оргтехнику.

Во время расследования установлены и допрошены более 100 свидетелей, чьи персональные данные использовали обвиняемые. Арестовано личное имущество фигурантов и их счета, на которых оказалось более 15 млн руб. Подозреваемые находятся под домашним арестом. Уголовные дела объединены в одно производство и направлены в суд.

Руфия Кутляева