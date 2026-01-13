Житель Ижевска заплатит штраф после стрельбы из двух пистолетов в воздух

Ижевчанина оштрафовали после стрельбы из двух пистолетов в воздух во время демонстрации оружия своим коллегам на работе в село Завьялово. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Это произошло в декабре. Он четыре раза выстрелил в воздух из сигнального пистолета, шесть раз — из револьвера «Бульдог». Стрелявший вину не признал, указав, что «Бульдог» не является оружием.

Стрельбу из револьвера квалифицировали как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП). Мировой судья в Завьяловском районе назначил подсудимому 1 тыс. руб. штрафа. За выстрелы из сигнального пистолета в населенном пункте (ст. 20.13 КоАП) его оштрафовали на 40 тыс. руб. с конфискацией оружия и патронов-гильз.