Прокуратура пересчитала ущерб от лесного пожара в Саратовской области

Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения лесного законодательства в регионе. В Нижнебанновском участковом лесничестве выявили нарушения при оформлении акта о лесном пожаре, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Архив «ОМ. Саратов» Прокуратура нашла нарушения в Нижнебанновском лесничестве

Фото: Архив «ОМ. Саратов»

В документе были указаны недостоверные данные о площади пожара, нарушены сроки его составления, а при расчете ущерба не использовались установленные таксы. Это привело к занижению суммы вреда, причиненного лесному фонду.

Для устранения нарушений прокурор направил представление руководителю ГКУ СО «Саратовское областное лесничество». В результате ущерб пересчитали и взыскали, а трех должностных лиц учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.

Марина Окорокова