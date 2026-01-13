Прокуратура пересчитала ущерб от лесного пожара в Саратовской области
Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения лесного законодательства в регионе. В Нижнебанновском участковом лесничестве выявили нарушения при оформлении акта о лесном пожаре, сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура нашла нарушения в Нижнебанновском лесничестве
Фото: Архив «ОМ. Саратов»
В документе были указаны недостоверные данные о площади пожара, нарушены сроки его составления, а при расчете ущерба не использовались установленные таксы. Это привело к занижению суммы вреда, причиненного лесному фонду.
Для устранения нарушений прокурор направил представление руководителю ГКУ СО «Саратовское областное лесничество». В результате ущерб пересчитали и взыскали, а трех должностных лиц учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.