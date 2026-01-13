Оборот волгоградских компаний превысил 2,5 трлн рублей

Оборот организаций Волгоградской области по итогам 2025 года составил 2,5 трлн руб. Такие данные приводит Волгоградстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгоградской области две трети дохода обеспечили торговля и обрабатывающее производство

Фото: promtorg.volgograd.ru В Волгоградской области две трети дохода обеспечили торговля и обрабатывающее производство

Фото: promtorg.volgograd.ru

Более двух третей совокупного оборота (66,2%) обеспечили два ключевых сектора. Крупнейшим по удельному весу осталась сфера оптовой и розничной торговли, включая ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. Ее доля достигла 33,7%, что в денежном выражении эквивалентно 838,8 млрд руб. Немного отстают обрабатывающие производства, обеспечившие 32,5% общего оборота, или 809,9 млрд руб.

В структуре обрабатывающей промышленности региона традиционно лидируют три направления. Почти пятую часть (19,7%) формирует производство пищевых продуктов. Значительный вклад вносят металлургическое производство (18,5%) и производство химических веществ и химических продуктов (17,6%).

Нина Шевченко