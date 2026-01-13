В Прикамье участники СВО смогут покупать древесину вдвое дешевле

В Пермском крае для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей планируется ввести льготу на заготовку древесины. Это предусматривает законопроект, внесенный в краевой парламент губернатором Дмитрием Махониным.

Как сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край», в случае принятия законопроекта, пониженную ставку на покупку древесины в лесодефицитных районах смогут использовать военнослужащие, проходящие службу по мобилизации или контракту, добровольцы, а также служащие в войсках национальной гвардии РФ, имеющие специальные звания полиции. Для участников СВО будет действовать льгота в размере 50% на покупку древесины для строительства и ремонта индивидуальных жилых домов, надворных построек. Кроме того, на данную льготу смогут претендовать члены семей бойцов СВО.

Законопроект будет рассмотрен на февральском пленарном заседании краевого парламента.