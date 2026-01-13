К криптоинвесторам появились вопросы

В Объединенных Арабских Эмиратах начали задерживать криптоинвесторов по подозрению в отмывании денег. Пока такие случаи не стали массовыми, отмечают собеседники “Ъ FM”, однако подобные проверки могут быть сигналом о скором ужесточении цифрового законодательства. Почему криптоактивы все чаще становятся предметом интереса со стороны регуляторов? Подробности — в материале Леонида Пастернака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Обменять доллары и евро на биткойн или Ethereum, а затем вложить полученные криптоактивы в зарубежный бизнес, чтобы иметь пассивный доход с этих инвестиций, — примерно так выглядит базовая схема для предпринимателей, которые пытаются запустить свое дело в ОАЭ без лишних контактов с надзорными органами этой страны. Однако в последние недели ситуация начала меняться. По словам собеседников “Ъ FM” на цифровом рынке, в начале января полиция Дубая задержала и допросила сразу нескольких крупных криптоинвесторов по подозрению в отмывании денег. Речь идет о переводе в страну стартового капитала компаний, пояснил эксперт по цифровым активам Сергей Пушкарёв: «Государство не хочет, чтобы был какой-то теневой оборот вне зоны его контроля. Власти сейчас не будут требовать уплаты налогов, потому что все-таки пытаются развивать свой регион. Но им важно, чтобы это было, по крайней мере, прозрачно и речь не шла про теневые операции входа и выхода в наличные. Я не про все случаи знаю, но это большие суммы. То есть это не просто вывод денег из криптовалюты, чтобы устроить отдых. Те кейсы, которые мне известны, касаются каких-то бизнес-задач и сделок с ее помощью на территории ОАЭ».

По совпадению с этого года страна возглавила региональную Группу по борьбе с отмыванием денег, FATF. Именно в рамках этой организации США и другие западные страны призывали Абу-Даби принять меры по снижению числа финансовых преступлений на Ближнем Востоке. Кроме того, с 12 января в стране вступил в силу запрет на международные приватные криптовалюты. ОАЭ действуют в строгом соответствии со своими обязательствами перед партнерами, отметил научный руководитель программы «Машинное обучение для инвестиций» в Московском физико-техническом институте Юрий Аммосов: «Это связано с желанием Абу-Даби сократить риски попадания в первый список FATF. Несколько лет назад им пригрозили включением в него, если они не примут ряд мер по части разделения финансового, инвестиционного и налогового режимов. Это один из шагов, упреждающий какие-то возможные претензии со стороны FATF. В организации действует лимит в $10 тыс. Для больших сумм требуется усиленная проверка и отчетность».

В ОАЭ цифровая валюта регулируется через свободные экономические зоны. Физлица и юрлица проходят проверку на происхождение средств, после чего их допускают на рынок. Однако криптопереводы по-прежнему часто воспринимаются как подозрительные трансакции, пояснил руководитель практики цифрового права юридической фирмы Lidings Дмитрий Кириллов:

«Сложности начинаются, когда возникает мост между криптоактивами и криптовалютами и фиатными деньгами. То есть происходит, допустим, зачисление либо вывод фиатной валюты через криптобиржу.

Во всех этих случаях у нас есть банковские операции. Законодательство в этой сфере, как и меры по борьбе с отмыванием денег всегда будут направлены на проверку источников происхождения этих средств. Речь не столько идет о прямых переводах крипта-крипта, сколько о конверсии крипта-фиат».

В четвертом квартале 2025 года объем расчетов в биткойнах достиг $7 трлн и оказался сравним с совокупным показателем платежных систем MasterCard и Visa.

Леонид Пастернак