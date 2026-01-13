Экс-глава петербургской компании получил 2,5 года за попытку мошенничества на 1,5 млн

Суд в Санкт-Петербурге огласил приговор бывшему генеральному директору и соучредителю с долей 66,7% ООО «Торсион» Алексею Брынских по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии обвинения, подсудимый сообщил руководителю подрядной организации ложные сведения о якобы «доверительных отношениях» с должностными лицами Фонда капитального ремонта Петербурга.

Он пообещал обеспечить заключение трех госконтрактов на ремонтные работы и их «беспрепятственную оплату». Представитель подрядчика, заподозрив обман, обратился в правоохранительные органы. Брынских задержали 11 августа 2024 года при передаче 1,5 млн рублей.

Суд назначил ему 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штраф 705 тыс. рублей. Также осужденному на два года запретили заниматься деятельностью, связанной со строительными и ремонтными работами при исполнении государственных контрактов.

ООО «Торсион» работает в Санкт-Петербурге с 2017 года и специализируется на электромонтажных работах, а также имеет лицензию на монтаж и обслуживание средств пожарной безопасности. По данным Rusprofile, выручка организации по итогам 2024 года составила 655 млн рублей, прибыль — 10 млн рублей. В портфеле компании 17 выигранных госконтрактов на общую сумму около 105 млн рублей.

Артемий Чулков