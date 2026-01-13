Казанец Юрий Абросимов возглавил АО «Туполев»

С 13 января новым исполняющим обязанности управляющего директора АО «Туполев» назначен Юрий Абросимов. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в структуру «Ростеха».

Господин Абросимов — выпускник Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева (2010 год), сразу после окончания которого начал карьеру в структуре предприятия. Ранее он занимал должность заместителя управляющего директора по экономике и финансам.

Как сообщает ОАК, среди его приоритетных задач — обеспечение выполнения увеличенной производственной программы, выпуск военной авиационной техники и реализация планов по программе Ту-214.

С ноября 2024 года пост управляющего директора АО «Туполев» занимал Александр Бобрышев.

Анна Кайдалова