В Волгограде открыли новую дорогу-развязку в Ворошиловском районе

Губернатор Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко открыли новую дорогу в Ворошиловском районе, соединяющую улицы Рабоче-Крестьянскую, Глубокоовражную и Симбирскую. Объект, построенный с нуля, входит в опорную сеть города, сообщили в администрации региона.

На новой дороге организовано двухполосное движение, система освещения и видеонаблюдения, есть пешеходная зона и благоустроенная территория. Особое внимание при строительстве уделили созданию подпорной стены для защиты склонов поймы реки Царицы. Проект реализован с использованием средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Андрей Бочаров отметил, что новая дорога — это не только транспортный объект, но и гидротехническое сооружение, решившее проблему сползания склона. Он подчеркнул, что проект стал возможен благодаря комплексному подходу и долгосрочному планированию. Объект открывает доступ к развивающейся территории и поддерживает цели городского развития.

Марина Окорокова