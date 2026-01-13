Жителя Петербурга заподозрили в незаконной регистрации более 1,5 тыс. мигрантов

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали гражданина одной из стран СНГ, подозреваемого в незаконной прописке мигрантов. Правоохранители считают, что он зарегистрировал более 1,7 тыс. иностранцев. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, фигурант регистрировал приезжих в хостеле на улице Моисеенко. Однако на деле мигранты там не проживали. Всего таким образом прописали 1742 иностранца.

Полицейские во время обысков проверили документы постояльцев хостела, а также изъяли документы. Следствие устанавливает возможных соучастников задержанного.

Никита Черненко