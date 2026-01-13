Загрузка отелей на «Роза Хутор» в новогодние каникулы превысила 80 процентов

Максимальный показатель составил 86 процентов.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

За праздничные выходные на горном курорте куплено более 100 тысяч ски-пассов и прогулочных билетов. Сезон катания стартовал 29 декабря 2025 года.

«Погода в начале сезона преподнесла немало сюрпризов. Малоснежное начало зимы заставило перенести старт катания на последние числа декабря, последовавшие обильные снегопады принесли за 20 дней полторы месячных нормы осадков».— рассказал заместитель генерального директора «Роза Хутор» по эксплуатации ГЛК Сергей Чернов.— «Несмотря на это, в каникулы курорт по традиции обеспечил самую большую зону катания в стране — более 65 километров горнолыжных трасс. Огромное внимание традиционно уделяется безопасности катания. Так, за праздничные выходные противолавинные пушки «Роза Хутор» сделали 550 выстрелов, спущено 169 принудительных лавин, их примерный объем — 170 000 кубометров снега».

Новинкой зимнего сезона 2025/2026 стала обновленная система лояльности «Роза Бонус». За приобретение ски-пасса вся его стоимость возвращается на счет гостя в виде баллов, каждый из которых равен одному рублю. Накопленными бонусами можно оплатить 20% стоимости услуг курорта — ресторанов, кафе, проката, занятий с инструкторами в горнолыжной школе «Роза Хутор», прогулочных билетов, посещения катка, Музея археологии, парка альпак «Пача Мама», катания на родельбане, покупок в сувенирных магазинах, услуг клиники превентивной медицины Rosa Springs, СПА-центров в отелях Ski Inn SPA и Green Flow.

С 12 января стал доступен новый детский абонемент «Горный кристалл». Он позволяет райдерам 7–14 лет по доступной фиксированной цене провести пять дней катания на «Роза Хутор» в Сочи и еще десять — на одном из горнолыжных курортов от Сахалина до Москвы. Это первый детский абонемент, обеспечивающий единую зону катания в стране.

Для тех, кто делает первые шаги в катании, на курорте предусмотрен специальный тариф «Начинаем кататься на Роза Хутор ALL INCLUSIVE». Он включает ски-пасс, два часа занятия в группе с инструктором, прокат комплекта горнолыжного или сноубордического оборудования, шлема, куртки, брюк, маски и перчаток. Инструктора горнолыжной школы «Роза Хутор» имеют наивысший рейтинг «Звезды качества» Национальной лиги инструкторов (НЛИ).

В текущем зимнем сезоне курорт по традиции станет площадкой для крупных спортивных и музыкальных событий: фестивалей РОЗАФЕСТ (24 января — 1 февраля) и New Star Camp (23–29 марта), Кубка России по сноуборду в марте 2026 года.

