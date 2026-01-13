Зарубежные СМИ: Какой будет политика США в отношении Ирана?

Дональд Трамп рассматривает введение новых санкций против энергетического и банковского секторов Ирана, сообщает телеканал ABC News. 13 января американский лидер ввел 25-процентные пошлины против стран, торгующих с Исламской Республикой. Под ограничения могут попасть ее ключевые партнеры — Индия, Турция и Китай. Как сообщает Bloomberg, особенно чувствительным шаг станет для Пекина. Согласно данным аналитической компании Kpler, в 2025 году КНР закупила более 80% поставляемой Ираном нефти. В свою очередь, Индия уже столкнулась с давлением со стороны Вашингтона. Ее товары облагаются пошлинами в 50% из-за закупок российского сырья. При этом США рассматривают и другие варианты давления на Тегеран, вплоть до авиаударов, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. На фоне бушующих в Иране протестов Госдепартамент США уже призвал американских граждан покинуть Иран. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Заявление о введении пошлин прозвучало на фоне крупнейших с конца 1970-х годов протестов в Иране. И Дональд Трамп все жестче связывает экономическое давление с возможностью силового вмешательства в ситуацию в Исламской Республике. Он публично предупреждает Тегеран, что США готовы действовать, если иранские силовики продолжат применять оружие против протестующих. При этом, как пишет Axios, хотя президент и склоняется к нанесению удара по территории страны, окончательное решение еще не принято. По данным источников издания, Трамп намерен обсудить возможные шаги с командой по национальной безопасности.

Как уточняет CBS News, в Белом доме в качестве основы возможного силового воздействия рассматривают авиаудары и применение ракет большой дальности. По словам источников телеканала, Пентагону уже представлены различные сценарии действий, при этом атака с воздуха считается ключевым элементом потенциальной операции. Военные также прорабатывают варианты более длительного конфликта, включая кибероперации и так называемые психологические кампании, направленные на нарушение работы командных структур, систем связи и государственных СМИ Ирана. Эти меры, по данным CBS, могут применяться параллельно с традиционными силовыми методами.

Впрочем, единства по этому вопросу нет даже внутри американской администрации, сообщает The Wall Street Journal. Ряд высокопоставленных чиновников Белого дома, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса, настаивают на дипломатическом урегулировании. Они опасаются, что военные удары по территории Исламской Республики окажутся контрпродуктивными и усилят позицию иранских властей, которые уже обвиняют США и Израиль в организации протестов.

Между тем сама тарифная мера остается юридически и политически уязвимой, отмечает The Guardian. По данным издания, администрация Трампа до сих пор не опубликовала ни официального указа, ни разъяснений о правовой основе новых пошлин. Также остается неясным, коснутся ли ограничения всех стран, имеющих коммерческие связи с Ираном, или лишь отдельных партнеров. Напряжение создает и Верховный суд США, который в ближайшие дни должен рассмотреть дело о законности пошлин, которые Трамп ввел весной 2025-го. В случае неблагоприятного решения инстанция может фактически заблокировать введение новых тарифов без одобрения Конгресса.

Financial Times, в свою очередь, напоминает о недавних действиях Вашингтона в Венесуэле и отмечает, что давление на Иран укладывается в стратегию Дональда Трампа по демонстрации силы. В этом контексте пошлины выглядят не конечной мерой, а элементом нарастающего давления, заключает издание.