Минюст раскритиковал проект об уголовной ответственности за мошенничество с ИИ

Минюст раскритиковал законопроект Минцифры, предусматривающий введение уголовной ответственности за преступления с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Это следует из заключения по проекту, которое замминистра юстиции Вадим Федоров направил в Минцифры. Документ есть в распоряжении «Ведомостей».

По словам господина Федорова, понятие ИИ, предлагаемое инициативой, приведет к формированию противоречивой правоприменительной практики. Представитель Минюста подтвердил, что документ прошел правовую и антикоррупционную экспертизы, после чего в Минцифры направили соответствующее заключение.

В Минюсте считают, что признание использования ИИ квалифицирующим признаком преступлений приведет к проведению дополнительных экспертиз. Это, по оценкам ведомства, повысит нагрузку на экспертные учреждения, увеличит сроки рассмотрения уголовных дел и потребует дополнительных финансовых затрат.

«Законопроект был доработан с учетом замечаний заинтересованных ведомств»,— сообщил представитель Минцифры. Он не уточнил, какие именно изменения были внесены.

Несмотря на замечания Минюста, накануне правительственная комиссия утвердила документ по законопроектной деятельности, рассказал «Ведомостям» источник. До конца недели законопроект могут внести в Госдуму.

Законопроект Минцифры вносит поправки в ст. 158 (кража), ст. 159 (мошенничество), ст. 163 (вымогательство), ст. 272 (злостное воздействие на информационную систему, информационно-телекоммуникационную сеть, компьютерную информацию или сеть электросвязи) и ст. 274 (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей) УК.

Законопроектом предлагается ввести отдельный вид преступлений, которые совершены с помощью ИИ. За совершение подобных преступлений предусмотрены штрафы до 2 млн руб. и наказание до 15 лет лишения свободы. Для этого разрабатывается отдельная — ст. 163 УК (вымогательство в ИКТ), которая конкурирует со ст. 272 УК.