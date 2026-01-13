Обманутый нижегородец стал соучастником мошеннической схемы

Полицейские задержали 23-летнего нижегородца, который забирал для мошенников посылки с деньгами и драгоценностями, полагая, что участвует в оперативных мероприятиях силовиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Задержанный рассказал, что ему позвонили якобы из военкомата для подтверждения личных данных, а затем ему стали звонить мнимые представители силовых структур. Ему направили электронное уведомление об уголовном преследовании и убедили подписать «договор о неразглашении» и безоговорочном выполнении всех указаний «кураторов». В результате нижегородец стал забирать посылки от таксистов: рюкзаки, портфели и пакеты, в которых были деньги, завернутые в упаковку из-под печенья драгоценности, разные вещи и одежда. Деньги он переводил на продиктованные счета, а ювелирные изделия и вещи сдавал в ломбарды и комиссионные магазины, отправляя выручку мошенникам.

Таксисты также не были осведомлены, что участвуют в преступной схеме. Один из них передал нижегородцу 375 тыс. руб. от студентки, которую обманули мошенники. Одним из заказов для задержанного стал сейф. Чтобы вскрыть его, фигурант по указанию кураторов купил болгарку и увез на арендованную ими квартиру. В сейфе находились часы и деньги, часть которых он перевел аферистам.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Владимир Зубарев