Астраханская прокуратура вернула государству 31 га леса и часть Волги

Астраханская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения закона об охране лесов на территории Черноярского муниципального округа. Выяснилось, что в участок, включенный в кадастровый учет, незаконно вошли 31 га Правобережного лесничества, а также части акватории реки Волга и протоки Вязовская воложка, относящиеся к федеральной собственности, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Черноярском районе часть лесов и Волги вернули государству

Фото: Марина Окорокова

Фото: Марина Окорокова

Для устранения нарушений законодательства главе администрации округа было внесено представление. В ответ на это муниципалитет исключил сведения о незаконно сформированном земельном участке из ЕГРН.

В результате принятых мер земли лесного и водного фондов вернулись в федеральную собственность. Прокуратура подтвердила, что действия по восстановлению законности были выполнены в установленном порядке.

Марина Окорокова