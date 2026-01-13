Астраханская прокуратура вернула государству 31 га леса и часть Волги
Астраханская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения закона об охране лесов на территории Черноярского муниципального округа. Выяснилось, что в участок, включенный в кадастровый учет, незаконно вошли 31 га Правобережного лесничества, а также части акватории реки Волга и протоки Вязовская воложка, относящиеся к федеральной собственности, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Марина Окорокова
Для устранения нарушений законодательства главе администрации округа было внесено представление. В ответ на это муниципалитет исключил сведения о незаконно сформированном земельном участке из ЕГРН.
В результате принятых мер земли лесного и водного фондов вернулись в федеральную собственность. Прокуратура подтвердила, что действия по восстановлению законности были выполнены в установленном порядке.