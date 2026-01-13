Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Челябинской области снизилась заболеваемость гонконгским гриппом и ОРВИ

За 5-11 января в Челябинской области зафиксировано 35,6 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями на 10 тыс. населения. Показатель снизился на 77% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас заболеваемость ОРВИ обусловлена циркуляцией вирусов гонконгского гриппа, парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекции. Также регистрируются единичные случаи заболевания свиным гриппом.

