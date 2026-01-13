КамАЗ выплатил 402,9 млн рублей по облигациям

ПАО «КамАЗ» выплатило доходы по биржевым облигациям в размере 402,9 млн руб. Соответствующие данные опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.

По облигациям серии БО-П14, размещаемым в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, за 11-й купонный период (1–31 декабря 2025 года) выплатили 163,2 млн руб. В расчете на одну облигацию размер купонного дохода составил 16 руб. 32 коп.

По биржевым облигациям серии БО-П18 выплаты за первый купонный период (со 2 декабря 2025 года по 1 января 2026 года) составили 49,5 млн руб. В расчете на одну ценную бумагу доход составил 13 руб. 56 коп. За тот же период ПАО «КамАЗ» выплатило 48,9 млн руб. по облигациям серии БО-П19. В расчете на одну ценную бумагу доход составил 15 руб. 77 коп.

Общий размер начисленных процентов по биржевым облигациям серии БО-П16 (выплаты производились за четвертый купонный период с 11 декабря 2025 года по 10 января 2026 года) составил 42,9 млн руб. В расчете на одну облигацию доход составил 12 руб. 25 коп. За этот же период компания выплатила по биржевым облигациям серии БО-П17 98,5 млн руб. В расчете на одну облигацию доход составил 15 руб. 15 коп.

Анна Кайдалова