Правительство Оренбуржья опровергло информацию об изъятии транспорта для СВО

Распространившееся в сети постановление об утверждении региональной программы «Приближая победу» является ложным, заявили в правительстве Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В фейковом постановлении говорится о необходимости собрать сведения о регистрации двух и более транспортных средств на одно физическое лицо, не принимающее участие в СВО и не состоящее в резерве, и сформировать соответствующий перечень для передачи имущества Министерству обороны РФ.

В правительстве Оренбургской области отметили, что все официальные документы размещаются на портале официального опубликования нормативных правовых актов Оренбургской области и органов исполнительной власти, портале правительства региона.

Сабрина Самедова