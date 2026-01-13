Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Правительство Оренбуржья опровергло информацию об изъятии транспорта для СВО

Распространившееся в сети постановление об утверждении региональной программы «Приближая победу» является ложным, заявили в правительстве Оренбургской области. 

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В фейковом постановлении говорится о необходимости собрать сведения о регистрации двух и более транспортных средств на одно физическое лицо, не принимающее участие в СВО и не состоящее в резерве, и сформировать соответствующий перечень для передачи имущества Министерству обороны РФ. 

В правительстве Оренбургской области отметили, что все официальные документы размещаются на портале официального опубликования нормативных правовых актов Оренбургской области и органов исполнительной власти, портале правительства региона. 

