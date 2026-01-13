Кальянная в центре Петербурга незаконно продавала гостям алкоголь

В Санкт-Петербурге выявили кальянную, которая нелегально реализовывала алкогольные напитки. На месте нашли 143 бутылки жидкостей с градусом и 25 литров спиртосодержащей жидкости сомнительного происхождения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция пришла с проверкой в заведение на Стремянной улице и зафиксировала ряд нарушений. Сомнительный алкоголь был разлит в пластиковые канистры. Сотрудники продавали напитки из-под полы, у заведения не было необходимых разрешений и лицензий.

Бар исключили из реестра юридических лиц за подачу недостоверных сведений в налоговые органы. Однако вместо регистрации бизнеса как бар или ресторан владелец оформил его как фирму по продаже автозапчастей.

«Изъятый алкоголь направлен на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Если экспертиза подтвердит, что продукция была опасной для здоровья, владельцу кальянной грозит серьезное наказание»,— заключили в полиции.

Татьяна Титаева