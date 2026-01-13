В футбольный клуб «Акрон» перешел тренер, работавший с «молодежкой» «Ростова»

Александр Аброскин, ранее работавший в системе молодежного футбола в клубе «Ростов», присоединился к тренерскому штабу тольяттинского ФК «Акрон» Тольятти. 38-летний специалист будет помогать главному тренеру Зауру Тедееву в подготовке команды с начала зимних сборов в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Акрон».

Александр Аброскин начал карьеру в качестве футболиста в клубах «Факел», «Химки», «Зенит» (Пенза), «Чайка» (Песчанокопск) и «СКА» (Ростов-на-Дону). В 2021 году он стал тренером. Александр Аброскин работал с командами ЮФЛ-2 и молодежной командой «Ростова». С 2024 года он возглавлял «Ростов-2», выступавший во второй лиге.

Заур Тедеев отметил, что хорошо знает Александра Аброскина, работавшего с ним в «Ростове» в качестве ассистента. Он подчеркнул профессионализм тренера и его вклад в подготовку игроков для основной команды.

В «Акроне» Александр Аброскин будет разрабатывать индивидуальные программы тренировочного процесса для игроков старших возрастов академии, отвечать за их ментальную подготовку и развитие. Также он будет участвовать в тренировочных занятиях и решать аналитические задачи во время матчей.

