В Татарстане представили нового замминистра внутренних дел по республике

Полковник полиции Денис Дзьоник назначен заместителем министра внутренних дел по Татарстану. Его представил министр внутренних дел республики генерал-лейтенант полиции Дамир Сатретдинов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Господин Дзьоник будет курировать вопросы гражданства и регистрации иностранных граждан. Он начинал службу в Санкт-Петербургском университете МВД РФ, затем работал в подразделениях по вопросам миграции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

До назначения Денис Дзьоник возглавлял кафедру Санкт-Петербургского университета МВД России.

Анна Кайдалова